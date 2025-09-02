Više o PHTR

PHTR Informacije o cijeni

PHTR Bijela knjiga

PHTR Službena web stranica

PHTR Tokenomija

PHTR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Phuture Logotip

Phuture Cijena (PHTR)

Neuvršten

1 PHTR u USD cijena uživo:

$0.0048
$0.0048$0.0048
+13.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Phuture (PHTR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:20:40 (UTC+8)

Phuture (PHTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00422072
$ 0.00422072$ 0.00422072
24-satna najniža cijena
$ 0.00470702
$ 0.00470702$ 0.00470702
24-satna najviša cijena

$ 0.00422072
$ 0.00422072$ 0.00422072

$ 0.00470702
$ 0.00470702$ 0.00470702

$ 0.994097
$ 0.994097$ 0.994097

$ 0.00019863
$ 0.00019863$ 0.00019863

-0.10%

+11.20%

+5.86%

+5.86%

Phuture (PHTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0046934. Tijekom protekla 24 sata, PHTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00422072 i najviše cijene $ 0.00470702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHTR je $ 0.994097, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00019863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHTR se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +11.20% u posljednjih 24 sata i +5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phuture (PHTR)

$ 292.04K
$ 292.04K$ 292.04K

--
----

$ 468.61K
$ 468.61K$ 468.61K

62.32M
62.32M 62.32M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phuture je $ 292.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHTR je 62.32M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 468.61K.

Phuture (PHTR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phuture u USD iznosila je $ +0.00047267.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phuture u USD iznosila je $ +0.0014950943.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phuture u USD iznosila je $ -0.0011782447.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phuture u USD iznosila je $ -0.003090019551665153.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00047267+11.20%
30 dana$ +0.0014950943+31.86%
60 dana$ -0.0011782447-25.10%
90 dana$ -0.003090019551665153-39.70%

Što je Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Phuture Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phuture (PHTR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phuture (PHTR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phuture.

Provjerite Phuture predviđanje cijene sada!

PHTR u lokalnim valutama

Phuture (PHTR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phuture (PHTR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHTR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phuture (PHTR)

Koliko Phuture (PHTR) vrijedi danas?
Cijena PHTR uživo u USD je 0.0046934 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHTR u USD?
Trenutačna cijena PHTR u USD je $ 0.0046934. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phuture?
Tržišna kapitalizacija za PHTR je $ 292.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHTR?
Količina u optjecaju za PHTR je 62.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHTR?
PHTR je postigao ATH cijenu od 0.994097 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHTR?
PHTR je vidio ATL cijenu od 0.00019863 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHTR?
24-satni obujam trgovanja za PHTR je -- USD.
Hoće li PHTR još narasti ove godine?
PHTR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHTR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:20:40 (UTC+8)

Phuture (PHTR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.