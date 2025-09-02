Phuture (PHTR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00422072 24-satna najviša cijena $ 0.00470702 Najviša cijena ikada $ 0.994097 Najniža cijena $ 0.00019863 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +11.20% Promjena cijene (7D) +5.86%

Phuture (PHTR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0046934. Tijekom protekla 24 sata, PHTRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00422072 i najviše cijene $ 0.00470702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHTR je $ 0.994097, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00019863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHTR se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +11.20% u posljednjih 24 sata i +5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phuture (PHTR)

Tržišna kapitalizacija $ 292.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 468.61K Količina u optjecaju 62.32M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phuture je $ 292.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHTR je 62.32M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 468.61K.