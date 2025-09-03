Više o PHILL

Phill Cijena (PHILL)

1 PHILL u USD cijena uživo:

+2.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Phill (PHILL)
Phill (PHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.38%

+2.20%

+2.07%

+2.07%

Phill (PHILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000284. Tijekom protekla 24 sata, PHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002698 i najviše cijene $ 0.0000287, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHILL je $ 0.00153573, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHILL se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +2.20% u posljednjih 24 sata i +2.07% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Phill (PHILL)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phill je $ 28.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHILL je 998.18M, s ukupnom količinom od 998180479.725722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.58K.

Phill (PHILL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phill u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phill u USD iznosila je $ +0.0000048639.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phill u USD iznosila je $ -0.0000028525.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phill u USD iznosila je $ -0.000000451549434224705.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.20%
30 dana$ +0.0000048639+17.13%
60 dana$ -0.0000028525-10.04%
90 dana$ -0.000000451549434224705-1.56%

Što je Phill (PHILL)

Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming. The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto. Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets. In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.

Resurs Phill (PHILL)

Službena web-stranica

Phill Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phill (PHILL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phill (PHILL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phill.

Provjerite Phill predviđanje cijene sada!

PHILL u lokalnim valutama

Phill (PHILL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phill (PHILL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHILL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phill (PHILL)

Koliko Phill (PHILL) vrijedi danas?
Cijena PHILL uživo u USD je 0.0000284 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHILL u USD?
Trenutačna cijena PHILL u USD je $ 0.0000284. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phill?
Tržišna kapitalizacija za PHILL je $ 28.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHILL?
Količina u optjecaju za PHILL je 998.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHILL?
PHILL je postigao ATH cijenu od 0.00153573 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHILL?
PHILL je vidio ATL cijenu od 0.00001864 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHILL?
24-satni obujam trgovanja za PHILL je -- USD.
Hoće li PHILL još narasti ove godine?
PHILL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHILL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Phill (PHILL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.