Phill (PHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002698 $ 0.00002698 $ 0.00002698 24-satna najniža cijena $ 0.0000287 $ 0.0000287 $ 0.0000287 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002698$ 0.00002698 $ 0.00002698 24-satna najviša cijena $ 0.0000287$ 0.0000287 $ 0.0000287 Najviša cijena ikada $ 0.00153573$ 0.00153573 $ 0.00153573 Najniža cijena $ 0.00001864$ 0.00001864 $ 0.00001864 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +2.20% Promjena cijene (7D) +2.07% Promjena cijene (7D) +2.07%

Phill (PHILL) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000284. Tijekom protekla 24 sata, PHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002698 i najviše cijene $ 0.0000287, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHILL je $ 0.00153573, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHILL se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +2.20% u posljednjih 24 sata i +2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phill (PHILL)

Tržišna kapitalizacija $ 28.58K$ 28.58K $ 28.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.58K$ 28.58K $ 28.58K Količina u optjecaju 998.18M 998.18M 998.18M Ukupna količina 998,180,479.725722 998,180,479.725722 998,180,479.725722

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phill je $ 28.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHILL je 998.18M, s ukupnom količinom od 998180479.725722. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.58K.