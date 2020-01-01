Phill (PHILL) Tokenomika
Phil is the Binance mascot, introduced in 2023 as a stylized version of the Binance logo, with added features like hair and facial expressions. This move is part of Binance's effort to humanize its brand and make cryptocurrency more approachable, especially for newcomers. As one of the largest global crypto exchanges, Binance recognized the need to connect with a broader audience and break down the complexity of crypto. Phil was designed to make the space feel less intimidating and more welcoming.
The mascot simplifies the Binance logo, giving it a friendly and relatable appearance. Phil’s design aims to ease concerns for new users, offering a fun and approachable symbol in a market often seen as volatile and complex. This is part of a broader trend in the industry where exchanges and projects are using meme culture and playful branding to attract newcomers and demystify crypto.
Phil is also central to Binance’s community engagement efforts. By leveraging social media and interactive campaigns, the mascot helps foster a sense of connection and inclusivity among users, whether they are beginners or seasoned traders. Phil encourages interaction and creates a more welcoming environment for anyone exploring digital assets.
In summary, Phil is more than just a mascot—it's a strategic tool to make crypto more accessible. With its friendly design and community focus, Phil embodies Binance's commitment to attracting new users, educating them, and creating a more approachable and inclusive crypto experience.
Phill (PHILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Phill (PHILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PHILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PHILL tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku PHILL tokena, istražite PHILL cijenu tokena uživo!
