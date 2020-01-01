PAC Protocol (PAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PAC Protocol (PAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PAC Protocol (PAC) Informacije PAC Protocol (PAC), based in the US, aims to provide next-generation blockchain network solutions to solve real-world problems. It claims to be one of the largest truly decentralized masternode networks in the world (source: www.masternodes.online) with nearly over 13,000 active nodes located worldwide. Its network is based on the energy efficient Proof of Stake (PoS) algorithm which greatly reduces its overall carbon footprint. For more information about PAC Global or if you are interested in partnering with the project, please either contact Drew Saunders, Chairman of the Board at drewsaunders@pacglobal.io or David Gokhshtein, CEO at davidg@pacglobal.io or visit @PACcoinOfficial or website at (www.pacglobal.io). Službena web stranica: https://pacprotocol.com/ Kupi PAC odmah!

PAC Protocol (PAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PAC Protocol (PAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.60K $ 75.60K $ 75.60K Ukupna količina: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Količina u optjecaju: $ 17.44B $ 17.44B $ 17.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 216.71K $ 216.71K $ 216.71K Povijesni maksimum: $ 0.01888026 $ 0.01888026 $ 0.01888026 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PAC Protocol (PAC)

PAC Protocol (PAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PAC Protocol (PAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAC tokena, istražite PAC cijenu tokena uživo!

