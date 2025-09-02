OSCA Stack (OSCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Najniža cijena $ 0.0357609$ 0.0357609 $ 0.0357609 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.39% Promjena cijene (7D) +1.39%

OSCA Stack (OSCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0396496. Tijekom protekla 24 sata, OSCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSCA je $ 3.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0357609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSCA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OSCA Stack (OSCA)

Tržišna kapitalizacija $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OSCA Stack je $ 39.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSCA je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.65K.