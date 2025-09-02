Više o OSCA

OSCA Informacije o cijeni

OSCA Službena web stranica

OSCA Tokenomija

OSCA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OSCA Stack Logotip

OSCA Stack Cijena (OSCA)

Neuvršten

1 OSCA u USD cijena uživo:

$0.0396496
$0.0396496$0.0396496
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OSCA Stack (OSCA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:46:11 (UTC+8)

OSCA Stack (OSCA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.42
$ 3.42$ 3.42

$ 0.0357609
$ 0.0357609$ 0.0357609

--

--

+1.39%

+1.39%

OSCA Stack (OSCA) cijena u stvarnom vremenu je $0.0396496. Tijekom protekla 24 sata, OSCAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OSCA je $ 3.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0357609.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OSCA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OSCA Stack (OSCA)

$ 39.65K
$ 39.65K$ 39.65K

--
----

$ 39.65K
$ 39.65K$ 39.65K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OSCA Stack je $ 39.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OSCA je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.65K.

OSCA Stack (OSCA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OSCA Stack u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OSCA Stack u USD iznosila je $ -0.0379586000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OSCA Stack u USD iznosila je $ -0.0388403239.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OSCA Stack u USD iznosila je $ -0.5170603861064438.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0379586000-95.73%
60 dana$ -0.0388403239-97.95%
90 dana$ -0.5170603861064438-92.87%

Što je OSCA Stack (OSCA)

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OSCA Stack (OSCA)

Službena web-stranica

OSCA Stack Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OSCA Stack (OSCA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OSCA Stack (OSCA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OSCA Stack.

Provjerite OSCA Stack predviđanje cijene sada!

OSCA u lokalnim valutama

OSCA Stack (OSCA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OSCA Stack (OSCA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OSCA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OSCA Stack (OSCA)

Koliko OSCA Stack (OSCA) vrijedi danas?
Cijena OSCA uživo u USD je 0.0396496 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OSCA u USD?
Trenutačna cijena OSCA u USD je $ 0.0396496. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OSCA Stack?
Tržišna kapitalizacija za OSCA je $ 39.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OSCA?
Količina u optjecaju za OSCA je 1.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OSCA?
OSCA je postigao ATH cijenu od 3.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OSCA?
OSCA je vidio ATL cijenu od 0.0357609 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OSCA?
24-satni obujam trgovanja za OSCA je -- USD.
Hoće li OSCA još narasti ove godine?
OSCA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OSCA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:46:11 (UTC+8)

OSCA Stack (OSCA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.