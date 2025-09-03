Orbit Protocol (ORBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00118656 24-satna najviša cijena $ 0.00124582 Najviša cijena ikada $ 3.29 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) -4.84%

Orbit Protocol (ORBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00120398. Tijekom protekla 24 sata, ORBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118656 i najviše cijene $ 0.00124582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORBIT je $ 3.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORBIT se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -4.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orbit Protocol (ORBIT)

Tržišna kapitalizacija $ 57.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 118.75K Količina u optjecaju 47.48M Ukupna količina 98,760,404.12

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orbit Protocol je $ 57.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORBIT je 47.48M, s ukupnom količinom od 98760404.12. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.75K.