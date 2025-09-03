Više o ORBIT

ORBIT Informacije o cijeni

ORBIT Bijela knjiga

ORBIT Službena web stranica

ORBIT Tokenomija

ORBIT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Orbit Protocol Logotip

Orbit Protocol Cijena (ORBIT)

Neuvršten

1 ORBIT u USD cijena uživo:

$0.00120398
$0.00120398$0.00120398
-0.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Orbit Protocol (ORBIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:30:35 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00118656
$ 0.00118656$ 0.00118656
24-satna najniža cijena
$ 0.00124582
$ 0.00124582$ 0.00124582
24-satna najviša cijena

$ 0.00118656
$ 0.00118656$ 0.00118656

$ 0.00124582
$ 0.00124582$ 0.00124582

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-0.95%

-4.84%

-4.84%

Orbit Protocol (ORBIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00120398. Tijekom protekla 24 sata, ORBITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118656 i najviše cijene $ 0.00124582, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORBIT je $ 3.29, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORBIT se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -4.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Orbit Protocol (ORBIT)

$ 57.09K
$ 57.09K$ 57.09K

--
----

$ 118.75K
$ 118.75K$ 118.75K

47.48M
47.48M 47.48M

98,760,404.12
98,760,404.12 98,760,404.12

Trenutačna tržišna kapitalizacija Orbit Protocol je $ 57.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORBIT je 47.48M, s ukupnom količinom od 98760404.12. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 118.75K.

Orbit Protocol (ORBIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Orbit Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Orbit Protocol u USD iznosila je $ +0.0001179049.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Orbit Protocol u USD iznosila je $ +0.0006523694.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Orbit Protocol u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.95%
30 dana$ +0.0001179049+9.79%
60 dana$ +0.0006523694+54.18%
90 dana$ 0--

Što je Orbit Protocol (ORBIT)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Orbit Protocol (ORBIT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Orbit Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Orbit Protocol (ORBIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Orbit Protocol (ORBIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Orbit Protocol.

Provjerite Orbit Protocol predviđanje cijene sada!

ORBIT u lokalnim valutama

Orbit Protocol (ORBIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Orbit Protocol (ORBIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ORBIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Orbit Protocol (ORBIT)

Koliko Orbit Protocol (ORBIT) vrijedi danas?
Cijena ORBIT uživo u USD je 0.00120398 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ORBIT u USD?
Trenutačna cijena ORBIT u USD je $ 0.00120398. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Orbit Protocol?
Tržišna kapitalizacija za ORBIT je $ 57.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ORBIT?
Količina u optjecaju za ORBIT je 47.48M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ORBIT?
ORBIT je postigao ATH cijenu od 3.29 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ORBIT?
ORBIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ORBIT?
24-satni obujam trgovanja za ORBIT je -- USD.
Hoće li ORBIT još narasti ove godine?
ORBIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ORBIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:30:35 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.