ORANGE (ORNG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0223122 $ 0.0223122 $ 0.0223122 24-satna najniža cijena $ 0.022702 $ 0.022702 $ 0.022702 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0223122$ 0.0223122 $ 0.0223122 24-satna najviša cijena $ 0.022702$ 0.022702 $ 0.022702 Najviša cijena ikada $ 0.02991517$ 0.02991517 $ 0.02991517 Najniža cijena $ 0.00360125$ 0.00360125 $ 0.00360125 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) +0.15% Promjena cijene (7D) +11.73% Promjena cijene (7D) +11.73%

ORANGE (ORNG) cijena u stvarnom vremenu je $0.02238319. Tijekom protekla 24 sata, ORNGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0223122 i najviše cijene $ 0.022702, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORNG je $ 0.02991517, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00360125.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORNG se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i +11.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORANGE (ORNG)

Tržišna kapitalizacija $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.41M$ 22.41M $ 22.41M Količina u optjecaju 301.00M 301.00M 301.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORANGE je $ 6.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORNG je 301.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.41M.