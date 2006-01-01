ORANGE (ORNG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORANGE (ORNG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORANGE (ORNG) Informacije $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Službena web stranica: https://www.orangeweb3.com/ Bijela knjiga: https://docs.orangeweb3.com/orange Kupi ORNG odmah!

ORANGE (ORNG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORANGE (ORNG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.22M $ 7.22M $ 7.22M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.00M $ 24.00M $ 24.00M Povijesni maksimum: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 Povijesni minimum: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Trenutna cijena: $ 0.02400333 $ 0.02400333 $ 0.02400333 Saznajte više o cijeni ORANGE (ORNG)

ORANGE (ORNG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORANGE (ORNG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ORNG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ORNG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ORNG tokena, istražite ORNG cijenu tokena uživo!

ORNG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ORNG? Naša ORNG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ORNG predviđanje cijene tokena odmah!

