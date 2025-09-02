Omron (SN2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.968635, 24-satna najviša cijena $ 1.018, Najviša cijena ikada $ 5.58, Najniža cijena $ 0.964636, Promjena cijene (1H) -0.17%, Promjena cijene (1D) +1.41%, Promjena cijene (7D) -8.67%

Omron (SN2) cijena u stvarnom vremenu je $1.012. Tijekom protekla 24 sata, SN2trgovalo je između najniže cijene $ 0.968635 i najviše cijene $ 1.018, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN2 je $ 5.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.964636.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN2 se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +1.41% u posljednjih 24 sata i -8.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omron (SN2)

Tržišna kapitalizacija $ 2.46M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.46M, Količina u optjecaju 2.43M, Ukupna količina 2,433,441.051459416

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omron je $ 2.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN2 je 2.43M, s ukupnom količinom od 2433441.051459416. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.46M.