Omnia Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena Omnia Protocol (OMNIA) danas je $ 0.00385997, s promjenom od 6.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OMNIA u USD je $ 0.00385997 po OMNIA.

Omnia Protocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 128,071, s količinom u optjecaju od 33.25M OMNIA. Tijekom posljednja 24 sata, OMNIA trgovao je između $ 0.00376931 (niska) i $ 0.00438787 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.724005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00100478.

U kratkoročnim performansama, OMNIA se kretao -0.00% u posljednjem satu i -7.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Omnia Protocol (OMNIA)

Tržišna kapitalizacija $ 128.07K$ 128.07K $ 128.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 379.02K$ 379.02K $ 379.02K Količina u optjecaju 33.25M 33.25M 33.25M Ukupna količina 98,399,222.0 98,399,222.0 98,399,222.0

