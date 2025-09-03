OKANE (OKANE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02878866$ 0.02878866 $ 0.02878866 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +5.00% Promjena cijene (7D) +3.75% Promjena cijene (7D) +3.75%

OKANE (OKANE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OKANEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OKANE je $ 0.02878866, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OKANE se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +5.00% u posljednjih 24 sata i +3.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OKANE (OKANE)

Tržišna kapitalizacija $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OKANE je $ 20.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OKANE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.07K.