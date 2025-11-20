OID Cijena danas

Trenutačna cijena OID (OID) danas je $ 0.00009622, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OID u USD je $ 0.00009622 po OID.

OID trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 96,263, s količinom u optjecaju od 1.00B OID. Tijekom posljednja 24 sata, OID trgovao je između $ 0.00008736 (niska) i $ 0.00009686 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00276221, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008736.

U kratkoročnim performansama, OID se kretao +1.20% u posljednjem satu i -24.87% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu OID (OID)

Tržišna kapitalizacija $ 96.26K$ 96.26K $ 96.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.26K$ 96.26K $ 96.26K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OID je $ 96.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OID je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.26K.