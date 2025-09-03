Oddz (ODDZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 3.68$ 3.68 $ 3.68 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.30% Promjena cijene (1D) +1.15% Promjena cijene (7D) -3.70% Promjena cijene (7D) -3.70%

Oddz (ODDZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ODDZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ODDZ je $ 3.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ODDZ se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, +1.15% u posljednjih 24 sata i -3.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oddz (ODDZ)

Tržišna kapitalizacija $ 47.12K$ 47.12K $ 47.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.70K$ 52.70K $ 52.70K Količina u optjecaju 89.41M 89.41M 89.41M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oddz je $ 47.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ODDZ je 89.41M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.70K.