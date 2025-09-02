Više o $NMKR

$NMKR Informacije o cijeni

$NMKR Službena web stranica

$NMKR Tokenomija

$NMKR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

NMKR Logotip

NMKR Cijena ($NMKR)

Neuvršten

1 $NMKR u USD cijena uživo:

$0.00052321
$0.00052321$0.00052321
-0.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NMKR ($NMKR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:56:28 (UTC+8)

NMKR ($NMKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02423915
$ 0.02423915$ 0.02423915

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-0.56%

-8.79%

-8.79%

NMKR ($NMKR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $NMKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $NMKR je $ 0.02423915, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $NMKR se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -8.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NMKR ($NMKR)

$ 985.80K
$ 985.80K$ 985.80K

--
----

$ 5.23M
$ 5.23M$ 5.23M

1.89B
1.89B 1.89B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NMKR je $ 985.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $NMKR je 1.89B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.23M.

NMKR ($NMKR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NMKR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NMKR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NMKR u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NMKR u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ 0-24.29%
60 dana$ 0-14.22%
90 dana$ 0--

Što je NMKR ($NMKR)

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NMKR ($NMKR)

Službena web-stranica

NMKR Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NMKR ($NMKR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NMKR ($NMKR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NMKR.

Provjerite NMKR predviđanje cijene sada!

$NMKR u lokalnim valutama

NMKR ($NMKR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NMKR ($NMKR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $NMKR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NMKR ($NMKR)

Koliko NMKR ($NMKR) vrijedi danas?
Cijena $NMKR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $NMKR u USD?
Trenutačna cijena $NMKR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NMKR?
Tržišna kapitalizacija za $NMKR je $ 985.80K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $NMKR?
Količina u optjecaju za $NMKR je 1.89B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $NMKR?
$NMKR je postigao ATH cijenu od 0.02423915 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $NMKR?
$NMKR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $NMKR?
24-satni obujam trgovanja za $NMKR je -- USD.
Hoće li $NMKR još narasti ove godine?
$NMKR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $NMKR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:56:28 (UTC+8)

NMKR ($NMKR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.