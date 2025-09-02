NMKR ($NMKR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02423915$ 0.02423915 $ 0.02423915 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -8.79% Promjena cijene (7D) -8.79%

NMKR ($NMKR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $NMKRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $NMKR je $ 0.02423915, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $NMKR se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -8.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NMKR ($NMKR)

Tržišna kapitalizacija $ 985.80K$ 985.80K $ 985.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.23M$ 5.23M $ 5.23M Količina u optjecaju 1.89B 1.89B 1.89B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NMKR je $ 985.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $NMKR je 1.89B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.23M.