nick Cijena (NICK)

Neuvršten

1 NICK u USD cijena uživo:

$0.00015607
$0.00015607$0.00015607
-0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena nick (NICK)
nick (NICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00015174
24-satna najniža cijena
$ 0.0001598
24-satna najviša cijena

$ 0.00015174
$ 0.0001598
$ 0.00201687
$ 0.00012065
-0.13%

-0.11%

-0.50%

-0.50%

nick (NICK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00015607. Tijekom protekla 24 sata, NICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00015174 i najviše cijene $ 0.0001598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICK je $ 0.00201687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00012065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICK se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nick (NICK)

$ 156.04K
--
$ 156.04K
999.83M
999,826,800.827276
Trenutačna tržišna kapitalizacija nick je $ 156.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICK je 999.83M, s ukupnom količinom od 999826800.827276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.04K.

nick (NICK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz nick u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz nick u USD iznosila je $ -0.0000283048.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz nick u USD iznosila je $ -0.0000544849.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz nick u USD iznosila je $ -0.00007388841657069645.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.11%
30 dana$ -0.0000283048-18.13%
60 dana$ -0.0000544849-34.91%
90 dana$ -0.00007388841657069645-32.13%

Što je nick (NICK)

Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​.

Resurs nick (NICK)

nick Predviđanje cijene (USD)

Koliko će nick (NICK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših nick (NICK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za nick.

Provjerite nick predviđanje cijene sada!

NICK u lokalnim valutama

nick (NICK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike nick (NICK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NICK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o nick (NICK)

Koliko nick (NICK) vrijedi danas?
Cijena NICK uživo u USD je 0.00015607 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NICK u USD?
Trenutačna cijena NICK u USD je $ 0.00015607. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija nick?
Tržišna kapitalizacija za NICK je $ 156.04K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NICK?
Količina u optjecaju za NICK je 999.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NICK?
NICK je postigao ATH cijenu od 0.00201687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NICK?
NICK je vidio ATL cijenu od 0.00012065 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NICK?
24-satni obujam trgovanja za NICK je -- USD.
Hoće li NICK još narasti ove godine?
NICK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NICK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
