nick (NICK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00015174 24-satna najniža cijena $ 0.0001598 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00015174 24-satna najviša cijena $ 0.0001598 Najviša cijena ikada $ 0.00201687 Najniža cijena $ 0.00012065 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -0.11% Promjena cijene (7D) -0.50%

nick (NICK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00015607. Tijekom protekla 24 sata, NICKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00015174 i najviše cijene $ 0.0001598, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NICK je $ 0.00201687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00012065.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NICK se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu nick (NICK)

Tržišna kapitalizacija $ 156.04K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 156.04K Količina u optjecaju 999.83M Ukupna količina 999,826,800.827276

Trenutačna tržišna kapitalizacija nick je $ 156.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NICK je 999.83M, s ukupnom količinom od 999826800.827276. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 156.04K.