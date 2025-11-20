NETWORKCITIES Cijena danas

Trenutačna cijena NETWORKCITIES (CITIES) danas je $ 0.00029407, s promjenom od 0.54% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CITIES u USD je $ 0.00029407 po CITIES.

NETWORKCITIES trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 294,054, s količinom u optjecaju od 999.95M CITIES. Tijekom posljednja 24 sata, CITIES trgovao je između $ 0.00026229 (niska) i $ 0.00029647 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00196208, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013011.

U kratkoročnim performansama, CITIES se kretao -0.03% u posljednjem satu i +6.07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu NETWORKCITIES (CITIES)

Tržišna kapitalizacija $ 294.05K$ 294.05K $ 294.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 294.05K$ 294.05K $ 294.05K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,950,843.6729023 999,950,843.6729023 999,950,843.6729023

