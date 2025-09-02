Netswap (NETT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.03660646 24-satna najviša cijena $ 0.03847247 Najviša cijena ikada $ 28.25 Najniža cijena $ 0.03319183 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -3.39% Promjena cijene (7D) -3.10%

Netswap (NETT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03712928. Tijekom protekla 24 sata, NETTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03660646 i najviše cijene $ 0.03847247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NETT je $ 28.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03319183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NETT se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -3.39% u posljednjih 24 sata i -3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Netswap (NETT)

Tržišna kapitalizacija $ 408.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.38K Količina u optjecaju 11.00M Ukupna količina 10,999,414.45652918

Trenutačna tržišna kapitalizacija Netswap je $ 408.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NETT je 11.00M, s ukupnom količinom od 10999414.45652918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.38K.