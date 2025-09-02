Više o NETT

NETT Informacije o cijeni

NETT Službena web stranica

NETT Tokenomija

NETT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Netswap Logotip

Netswap Cijena (NETT)

Neuvršten

1 NETT u USD cijena uživo:

$0.03712928
$0.03712928$0.03712928
-3.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Netswap (NETT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:33 (UTC+8)

Netswap (NETT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03660646
$ 0.03660646$ 0.03660646
24-satna najniža cijena
$ 0.03847247
$ 0.03847247$ 0.03847247
24-satna najviša cijena

$ 0.03660646
$ 0.03660646$ 0.03660646

$ 0.03847247
$ 0.03847247$ 0.03847247

$ 28.25
$ 28.25$ 28.25

$ 0.03319183
$ 0.03319183$ 0.03319183

-0.07%

-3.39%

-3.10%

-3.10%

Netswap (NETT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03712928. Tijekom protekla 24 sata, NETTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03660646 i najviše cijene $ 0.03847247, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NETT je $ 28.25, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03319183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NETT se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -3.39% u posljednjih 24 sata i -3.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Netswap (NETT)

$ 408.38K
$ 408.38K$ 408.38K

--
----

$ 408.38K
$ 408.38K$ 408.38K

11.00M
11.00M 11.00M

10,999,414.45652918
10,999,414.45652918 10,999,414.45652918

Trenutačna tržišna kapitalizacija Netswap je $ 408.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NETT je 11.00M, s ukupnom količinom od 10999414.45652918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.38K.

Netswap (NETT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Netswap u USD iznosila je $ -0.00130325735161015.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Netswap u USD iznosila je $ +0.0034175200.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Netswap u USD iznosila je $ -0.0054788114.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Netswap u USD iznosila je $ -0.014846890752439946.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00130325735161015-3.39%
30 dana$ +0.0034175200+9.20%
60 dana$ -0.0054788114-14.75%
90 dana$ -0.014846890752439946-28.56%

Što je Netswap (NETT)

Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Netswap (NETT)

Službena web-stranica

Netswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Netswap (NETT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Netswap (NETT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Netswap.

Provjerite Netswap predviđanje cijene sada!

NETT u lokalnim valutama

Netswap (NETT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Netswap (NETT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NETT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Netswap (NETT)

Koliko Netswap (NETT) vrijedi danas?
Cijena NETT uživo u USD je 0.03712928 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NETT u USD?
Trenutačna cijena NETT u USD je $ 0.03712928. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Netswap?
Tržišna kapitalizacija za NETT je $ 408.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NETT?
Količina u optjecaju za NETT je 11.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NETT?
NETT je postigao ATH cijenu od 28.25 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NETT?
NETT je vidio ATL cijenu od 0.03319183 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NETT?
24-satni obujam trgovanja za NETT je -- USD.
Hoće li NETT još narasti ove godine?
NETT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NETT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:33 (UTC+8)

Netswap (NETT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.