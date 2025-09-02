NerveNetwork (NVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00136485 $ 0.00136485 $ 0.00136485 24-satna najniža cijena $ 0.00158936 $ 0.00158936 $ 0.00158936 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00136485$ 0.00136485 $ 0.00136485 24-satna najviša cijena $ 0.00158936$ 0.00158936 $ 0.00158936 Najviša cijena ikada $ 0.365258$ 0.365258 $ 0.365258 Najniža cijena $ 0.00136485$ 0.00136485 $ 0.00136485 Promjena cijene (1H) -0.46% Promjena cijene (1D) -14.14% Promjena cijene (7D) -16.48% Promjena cijene (7D) -16.48%

NerveNetwork (NVT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013643. Tijekom protekla 24 sata, NVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136485 i najviše cijene $ 0.00158936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVT je $ 0.365258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVT se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -14.14% u posljednjih 24 sata i -16.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NerveNetwork (NVT)

Tržišna kapitalizacija $ 576.50K$ 576.50K $ 576.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.87M$ 2.87M $ 2.87M Količina u optjecaju 421.52M 421.52M 421.52M Ukupna količina 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NerveNetwork je $ 576.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVT je 421.52M, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.87M.