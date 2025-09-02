Više o NVT

NerveNetwork Logotip

NerveNetwork Cijena (NVT)

Neuvršten

1 NVT u USD cijena uživo:

$0.0013643
$0.0013643
-14.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena NerveNetwork (NVT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:13 (UTC+8)

NerveNetwork (NVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00136485
$ 0.00136485
24-satna najniža cijena
$ 0.00158936
$ 0.00158936
24-satna najviša cijena

$ 0.00136485
$ 0.00136485

$ 0.00158936
$ 0.00158936

$ 0.365258
$ 0.365258

$ 0.00136485
$ 0.00136485

-0.46%

-14.14%

-16.48%

-16.48%

NerveNetwork (NVT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0013643. Tijekom protekla 24 sata, NVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00136485 i najviše cijene $ 0.00158936, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVT je $ 0.365258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVT se promijenio za -0.46% u posljednjih sat vremena, -14.14% u posljednjih 24 sata i -16.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NerveNetwork (NVT)

$ 576.50K
$ 576.50K

--
--

$ 2.87M
$ 2.87M

421.52M
421.52M

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NerveNetwork je $ 576.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVT je 421.52M, s ukupnom količinom od 2100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.87M.

NerveNetwork (NVT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NerveNetwork u USD iznosila je $ -0.000224823347879187.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NerveNetwork u USD iznosila je $ -0.0001210050.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NerveNetwork u USD iznosila je $ -0.0002354170.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NerveNetwork u USD iznosila je $ -0.001265203689898282.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000224823347879187-14.14%
30 dana$ -0.0001210050-8.86%
60 dana$ -0.0002354170-17.25%
90 dana$ -0.001265203689898282-48.11%

Što je NerveNetwork (NVT)

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs NerveNetwork (NVT)

Službena web-stranica

NerveNetwork Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NerveNetwork (NVT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NerveNetwork (NVT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NerveNetwork.

Provjerite NerveNetwork predviđanje cijene sada!

NVT u lokalnim valutama

NerveNetwork (NVT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NerveNetwork (NVT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NVT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NerveNetwork (NVT)

Koliko NerveNetwork (NVT) vrijedi danas?
Cijena NVT uživo u USD je 0.0013643 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NVT u USD?
Trenutačna cijena NVT u USD je $ 0.0013643. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NerveNetwork?
Tržišna kapitalizacija za NVT je $ 576.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NVT?
Količina u optjecaju za NVT je 421.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NVT?
NVT je postigao ATH cijenu od 0.365258 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NVT?
NVT je vidio ATL cijenu od 0.00136485 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NVT?
24-satni obujam trgovanja za NVT je -- USD.
Hoće li NVT još narasti ove godine?
NVT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NVT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:14:13 (UTC+8)

