Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service. Službena web stranica: https://nerve.network/

NerveNetwork (NVT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NerveNetwork (NVT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 515.47K $ 515.47K $ 515.47K Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: $ 421.17M $ 421.17M $ 421.17M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Povijesni maksimum: $ 0.365258 $ 0.365258 $ 0.365258 Povijesni minimum: $ 0.00121941 $ 0.00121941 $ 0.00121941 Trenutna cijena: $ 0.0012239 $ 0.0012239 $ 0.0012239 Saznajte više o cijeni NerveNetwork (NVT)

NerveNetwork (NVT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NerveNetwork (NVT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NVT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NVT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NVT tokena, istražite NVT cijenu tokena uživo!

