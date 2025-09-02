Morpho eUSD (MEUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 24-satna najniža cijena $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 24-satna najviša cijena $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Najviša cijena ikada $ 1.057$ 1.057 $ 1.057 Najniža cijena $ 0.991795$ 0.991795 $ 0.991795 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) -0.33% Promjena cijene (7D) -0.33%

Morpho eUSD (MEUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.024. Tijekom protekla 24 sata, MEUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.018 i najviše cijene $ 1.033, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEUSD je $ 1.057, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.991795.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i -0.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morpho eUSD (MEUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Količina u optjecaju 4.19M 4.19M 4.19M Ukupna količina 4,191,070.0 4,191,070.0 4,191,070.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpho eUSD je $ 4.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEUSD je 4.19M, s ukupnom količinom od 4191070.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.29M.