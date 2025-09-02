Morpheus Network (MNW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.08725 $ 0.08725 $ 0.08725 24-satna najniža cijena $ 0.097146 $ 0.097146 $ 0.097146 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.08725$ 0.08725 $ 0.08725 24-satna najviša cijena $ 0.097146$ 0.097146 $ 0.097146 Najviša cijena ikada $ 5.46$ 5.46 $ 5.46 Najniža cijena $ 0.00992725$ 0.00992725 $ 0.00992725 Promjena cijene (1H) +0.97% Promjena cijene (1D) +5.86% Promjena cijene (7D) -14.48% Promjena cijene (7D) -14.48%

Morpheus Network (MNW) cijena u stvarnom vremenu je $0.096106. Tijekom protekla 24 sata, MNWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08725 i najviše cijene $ 0.097146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNW je $ 5.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00992725.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNW se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, +5.86% u posljednjih 24 sata i -14.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morpheus Network (MNW)

Tržišna kapitalizacija $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.60M$ 4.60M $ 4.60M Količina u optjecaju 37.52M 37.52M 37.52M Ukupna količina 47,897,218.0 47,897,218.0 47,897,218.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpheus Network je $ 3.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNW je 37.52M, s ukupnom količinom od 47897218.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.