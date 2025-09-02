Više o MNW

Morpheus Network Cijena (MNW)

1 MNW u USD cijena uživo:

$0.096106
$0.096106
+5.80%1D
Grafikon aktualnih cijena Morpheus Network (MNW)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:17 (UTC+8)

Morpheus Network (MNW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.08725
$ 0.08725
24-satna najniža cijena
$ 0.097146
$ 0.097146
24-satna najviša cijena

$ 0.08725
$ 0.08725

$ 0.097146
$ 0.097146

$ 5.46
$ 5.46

$ 0.00992725
$ 0.00992725

+0.97%

+5.86%

-14.48%

-14.48%

Morpheus Network (MNW) cijena u stvarnom vremenu je $0.096106. Tijekom protekla 24 sata, MNWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08725 i najviše cijene $ 0.097146, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNW je $ 5.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00992725.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNW se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, +5.86% u posljednjih 24 sata i -14.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morpheus Network (MNW)

$ 3.60M
$ 3.60M

--
--

$ 4.60M
$ 4.60M

37.52M
37.52M

47,897,218.0
47,897,218.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morpheus Network je $ 3.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNW je 37.52M, s ukupnom količinom od 47897218.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.60M.

Morpheus Network (MNW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Morpheus Network u USD iznosila je $ +0.00532272.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Morpheus Network u USD iznosila je $ +0.0087583896.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Morpheus Network u USD iznosila je $ +0.0058005545.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Morpheus Network u USD iznosila je $ +0.0274836302741887.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00532272+5.86%
30 dana$ +0.0087583896+9.11%
60 dana$ +0.0058005545+6.04%
90 dana$ +0.0274836302741887+40.05%

Što je Morpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Morpheus Network (MNW)

Službena web-stranica

Morpheus Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Morpheus Network (MNW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Morpheus Network (MNW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Morpheus Network.

Provjerite Morpheus Network predviđanje cijene sada!

MNW u lokalnim valutama

Morpheus Network (MNW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Morpheus Network (MNW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Morpheus Network (MNW)

Koliko Morpheus Network (MNW) vrijedi danas?
Cijena MNW uživo u USD je 0.096106 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MNW u USD?
Trenutačna cijena MNW u USD je $ 0.096106. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Morpheus Network?
Tržišna kapitalizacija za MNW je $ 3.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MNW?
Količina u optjecaju za MNW je 37.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNW?
MNW je postigao ATH cijenu od 5.46 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNW?
MNW je vidio ATL cijenu od 0.00992725 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MNW?
24-satni obujam trgovanja za MNW je -- USD.
Hoće li MNW još narasti ove godine?
MNW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:17 (UTC+8)

