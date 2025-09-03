Više o MOOVE

Moove Protocol Logotip

Moove Protocol Cijena (MOOVE)

Neuvršten

1 MOOVE u USD cijena uživo:

$0.00124981
$0.00124981
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Moove Protocol (MOOVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:26:23 (UTC+8)

Moove Protocol (MOOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00124097
$ 0.00124097
24-satna najniža cijena
$ 0.00125442
$ 0.00125442
24-satna najviša cijena

$ 0.00124097
$ 0.00124097

$ 0.00125442
$ 0.00125442

$ 0.230077
$ 0.230077

$ 0.00121116
$ 0.00121116

+0.11%

+0.16%

+1.73%

+1.73%

Moove Protocol (MOOVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124981. Tijekom protekla 24 sata, MOOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124097 i najviše cijene $ 0.00125442, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOVE je $ 0.230077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOVE se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moove Protocol (MOOVE)

$ 28.62K
$ 28.62K

--
--

$ 28.75K
$ 28.75K

22.89M
22.89M

23,000,000.0
23,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moove Protocol je $ 28.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOVE je 22.89M, s ukupnom količinom od 23000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.75K.

Moove Protocol (MOOVE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Moove Protocol u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Moove Protocol u USD iznosila je $ -0.0001128863.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Moove Protocol u USD iznosila je $ -0.0003159845.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Moove Protocol u USD iznosila je $ -0.0012613003344841947.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.16%
30 dana$ -0.0001128863-9.03%
60 dana$ -0.0003159845-25.28%
90 dana$ -0.0012613003344841947-50.22%

Što je Moove Protocol (MOOVE)

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Resurs Moove Protocol (MOOVE)

Službena web-stranica

Moove Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Moove Protocol (MOOVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moove Protocol (MOOVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moove Protocol.

Provjerite Moove Protocol predviđanje cijene sada!

MOOVE u lokalnim valutama

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Moove Protocol (MOOVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Moove Protocol (MOOVE)

Koliko Moove Protocol (MOOVE) vrijedi danas?
Cijena MOOVE uživo u USD je 0.00124981 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOOVE u USD?
Trenutačna cijena MOOVE u USD je $ 0.00124981. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Moove Protocol?
Tržišna kapitalizacija za MOOVE je $ 28.62K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOOVE?
Količina u optjecaju za MOOVE je 22.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOOVE?
MOOVE je postigao ATH cijenu od 0.230077 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOOVE?
MOOVE je vidio ATL cijenu od 0.00121116 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOOVE?
24-satni obujam trgovanja za MOOVE je -- USD.
Hoće li MOOVE još narasti ove godine?
MOOVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOOVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:26:23 (UTC+8)

