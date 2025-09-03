Moove Protocol (MOOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00124097 $ 0.00124097 $ 0.00124097 24-satna najniža cijena $ 0.00125442 $ 0.00125442 $ 0.00125442 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00124097$ 0.00124097 $ 0.00124097 24-satna najviša cijena $ 0.00125442$ 0.00125442 $ 0.00125442 Najviša cijena ikada $ 0.230077$ 0.230077 $ 0.230077 Najniža cijena $ 0.00121116$ 0.00121116 $ 0.00121116 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.16% Promjena cijene (7D) +1.73% Promjena cijene (7D) +1.73%

Moove Protocol (MOOVE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124981. Tijekom protekla 24 sata, MOOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00124097 i najviše cijene $ 0.00125442, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOVE je $ 0.230077, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00121116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOVE se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i +1.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Moove Protocol (MOOVE)

Tržišna kapitalizacija $ 28.62K$ 28.62K $ 28.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K Količina u optjecaju 22.89M 22.89M 22.89M Ukupna količina 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Moove Protocol je $ 28.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOOVE je 22.89M, s ukupnom količinom od 23000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.75K.