Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Moove Protocol (MOOVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Moove Protocol (MOOVE) Informacije

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Službena web stranica:
https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moove Protocol (MOOVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K
Ukupna količina:
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
Količina u optjecaju:
$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 28.78K
$ 28.78K$ 28.78K
Povijesni maksimum:
$ 0.230077
$ 0.230077$ 0.230077
Povijesni minimum:
$ 0.00121116
$ 0.00121116$ 0.00121116
Trenutna cijena:
$ 0.00124939
$ 0.00124939$ 0.00124939

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Moove Protocol (MOOVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MOOVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOVE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MOOVE tokena, istražite MOOVE cijenu tokena uživo!

MOOVE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MOOVE? Naša MOOVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.