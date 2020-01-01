Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moove Protocol (MOOVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moove Protocol (MOOVE) Informacije Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Službena web stranica: https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moove Protocol (MOOVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Ukupna količina: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Količina u optjecaju: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.78K $ 28.78K $ 28.78K Povijesni maksimum: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Povijesni minimum: $ 0.00121116 $ 0.00121116 $ 0.00121116 Trenutna cijena: $ 0.00124939 $ 0.00124939 $ 0.00124939 Saznajte više o cijeni Moove Protocol (MOOVE)

Moove Protocol (MOOVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moove Protocol (MOOVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOOVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOOVE tokena, istražite MOOVE cijenu tokena uživo!

MOOVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOOVE? Naša MOOVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOOVE predviđanje cijene tokena odmah!

