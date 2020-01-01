MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MonkeyAI (MONKEYAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MonkeyAI (MONKEYAI) Informacije MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Službena web stranica: https://monkeyterminal.ai/ Kupi MONKEYAI odmah!

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MonkeyAI (MONKEYAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Ukupna količina: $ 958.12M $ 958.12M $ 958.12M Količina u optjecaju: $ 958.12M $ 958.12M $ 958.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.92K $ 13.92K $ 13.92K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni MonkeyAI (MONKEYAI)

MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MonkeyAI (MONKEYAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKEYAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKEYAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKEYAI tokena, istražite MONKEYAI cijenu tokena uživo!

MONKEYAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONKEYAI? Naša MONKEYAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONKEYAI predviđanje cijene tokena odmah!

