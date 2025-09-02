Monkey Pox (POX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00498792 $ 0.00498792 $ 0.00498792 24-satna najniža cijena $ 0.00555158 $ 0.00555158 $ 0.00555158 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00498792$ 0.00498792 $ 0.00498792 24-satna najviša cijena $ 0.00555158$ 0.00555158 $ 0.00555158 Najviša cijena ikada $ 0.098854$ 0.098854 $ 0.098854 Najniža cijena $ 0.00136871$ 0.00136871 $ 0.00136871 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) -3.65% Promjena cijene (7D) -1.28% Promjena cijene (7D) -1.28%

Monkey Pox (POX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534894. Tijekom protekla 24 sata, POXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00498792 i najviše cijene $ 0.00555158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POX je $ 0.098854, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136871.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -3.65% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkey Pox (POX)

Tržišna kapitalizacija $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,942,348.5243334 999,942,348.5243334 999,942,348.5243334

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkey Pox je $ 5.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POX je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942348.5243334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.32M.