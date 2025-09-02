Više o POX

Monkey Pox Cijena (POX)

Neuvršten

1 POX u USD cijena uživo:

$0.00534894
$0.00534894$0.00534894
-3.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Monkey Pox (POX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:41:03 (UTC+8)

Monkey Pox (POX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00498792
$ 0.00498792$ 0.00498792
24-satna najniža cijena
$ 0.00555158
$ 0.00555158$ 0.00555158
24-satna najviša cijena

$ 0.00498792
$ 0.00498792$ 0.00498792

$ 0.00555158
$ 0.00555158$ 0.00555158

$ 0.098854
$ 0.098854$ 0.098854

$ 0.00136871
$ 0.00136871$ 0.00136871

+0.56%

-3.65%

-1.28%

-1.28%

Monkey Pox (POX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00534894. Tijekom protekla 24 sata, POXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00498792 i najviše cijene $ 0.00555158, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POX je $ 0.098854, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00136871.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POX se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, -3.65% u posljednjih 24 sata i -1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Monkey Pox (POX)

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

--
----

$ 5.32M
$ 5.32M$ 5.32M

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,348.5243334
999,942,348.5243334 999,942,348.5243334

Trenutačna tržišna kapitalizacija Monkey Pox je $ 5.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POX je 999.94M, s ukupnom količinom od 999942348.5243334. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.32M.

Monkey Pox (POX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Monkey Pox u USD iznosila je $ -0.000202638860966193.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Monkey Pox u USD iznosila je $ +0.0002217258.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Monkey Pox u USD iznosila je $ +0.0058664226.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Monkey Pox u USD iznosila je $ +0.0022366724291474653.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000202638860966193-3.65%
30 dana$ +0.0002217258+4.15%
60 dana$ +0.0058664226+109.67%
90 dana$ +0.0022366724291474653+71.87%

Što je Monkey Pox (POX)

Monkey Pox $POX is an SPL-404 token on Solana, blending memecoin and NFT cultures into one. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $POX Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Monkey Pox (POX)

Službena web-stranica

Monkey Pox Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Monkey Pox (POX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Monkey Pox (POX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Monkey Pox.

Provjerite Monkey Pox predviđanje cijene sada!

POX u lokalnim valutama

Monkey Pox (POX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Monkey Pox (POX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Monkey Pox (POX)

Koliko Monkey Pox (POX) vrijedi danas?
Cijena POX uživo u USD je 0.00534894 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POX u USD?
Trenutačna cijena POX u USD je $ 0.00534894. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Monkey Pox?
Tržišna kapitalizacija za POX je $ 5.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POX?
Količina u optjecaju za POX je 999.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POX?
POX je postigao ATH cijenu od 0.098854 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POX?
POX je vidio ATL cijenu od 0.00136871 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POX?
24-satni obujam trgovanja za POX je -- USD.
Hoće li POX još narasti ove godine?
POX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
