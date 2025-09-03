Mongy (MONGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03346525$ 0.03346525 $ 0.03346525 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.14% Promjena cijene (7D) +11.14%

Mongy (MONGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONGY je $ 0.03346525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONGY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mongy (MONGY)

Tržišna kapitalizacija $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.25K$ 44.25K $ 44.25K Količina u optjecaju 999.62M 999.62M 999.62M Ukupna količina 999,622,649.609914 999,622,649.609914 999,622,649.609914

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mongy je $ 44.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONGY je 999.62M, s ukupnom količinom od 999622649.609914. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.25K.