Više o MONGY

MONGY Informacije o cijeni

MONGY Službena web stranica

MONGY Tokenomija

MONGY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mongy Logotip

Mongy Cijena (MONGY)

Neuvršten

1 MONGY u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mongy (MONGY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:28 (UTC+8)

Mongy (MONGY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03346525
$ 0.03346525$ 0.03346525

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+11.14%

+11.14%

Mongy (MONGY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONGYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONGY je $ 0.03346525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONGY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mongy (MONGY)

$ 44.25K
$ 44.25K$ 44.25K

--
----

$ 44.25K
$ 44.25K$ 44.25K

999.62M
999.62M 999.62M

999,622,649.609914
999,622,649.609914 999,622,649.609914

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mongy je $ 44.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONGY je 999.62M, s ukupnom količinom od 999622649.609914. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.25K.

Mongy (MONGY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mongy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mongy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mongy u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mongy u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+35.76%
60 dana$ 0+1.20%
90 dana$ 0--

Što je Mongy (MONGY)

$MONGY mainstream banana eating cat monkey meme

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mongy (MONGY)

Službena web-stranica

Mongy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mongy (MONGY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mongy (MONGY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mongy.

Provjerite Mongy predviđanje cijene sada!

MONGY u lokalnim valutama

Mongy (MONGY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mongy (MONGY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONGY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mongy (MONGY)

Koliko Mongy (MONGY) vrijedi danas?
Cijena MONGY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONGY u USD?
Trenutačna cijena MONGY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mongy?
Tržišna kapitalizacija za MONGY je $ 44.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONGY?
Količina u optjecaju za MONGY je 999.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONGY?
MONGY je postigao ATH cijenu od 0.03346525 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONGY?
MONGY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONGY?
24-satni obujam trgovanja za MONGY je -- USD.
Hoće li MONGY još narasti ove godine?
MONGY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONGY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:25:28 (UTC+8)

Mongy (MONGY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.