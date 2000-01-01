Mona (MONA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mona (MONA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mona (MONA) Informacije Monā cat (´∀ ) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀ ) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness. Službena web stranica: https://monacat.xyz/ Kupi MONA odmah!

Mona (MONA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mona (MONA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.80K $ 65.80K $ 65.80K Ukupna količina: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M Količina u optjecaju: $ 8.57M $ 8.57M $ 8.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.80K $ 65.80K $ 65.80K Povijesni maksimum: $ 0.363646 $ 0.363646 $ 0.363646 Povijesni minimum: $ 0.00321311 $ 0.00321311 $ 0.00321311 Trenutna cijena: $ 0.00764657 $ 0.00764657 $ 0.00764657 Saznajte više o cijeni Mona (MONA)

Mona (MONA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mona (MONA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONA tokena, istražite MONA cijenu tokena uživo!

MONA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONA? Naša MONA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONA predviđanje cijene tokena odmah!

