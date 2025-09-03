Mona (MONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00734335 $ 0.00734335 $ 0.00734335 24-satna najniža cijena $ 0.00773323 $ 0.00773323 $ 0.00773323 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00734335$ 0.00734335 $ 0.00734335 24-satna najviša cijena $ 0.00773323$ 0.00773323 $ 0.00773323 Najviša cijena ikada $ 0.363646$ 0.363646 $ 0.363646 Najniža cijena $ 0.00321311$ 0.00321311 $ 0.00321311 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) +1.57% Promjena cijene (7D) +2.14% Promjena cijene (7D) +2.14%

Mona (MONA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00762344. Tijekom protekla 24 sata, MONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00734335 i najviše cijene $ 0.00773323, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONA je $ 0.363646, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00321311.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONA se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +1.57% u posljednjih 24 sata i +2.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mona (MONA)

Tržišna kapitalizacija $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.30K$ 65.30K $ 65.30K Količina u optjecaju 8.57M 8.57M 8.57M Ukupna količina 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985 8,567,144.844522985

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mona je $ 65.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONA je 8.57M, s ukupnom količinom od 8567144.844522985. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.30K.