MNet Continuum (NUUM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00174868 24-satna najviša cijena $ 0.00182802 Najviša cijena ikada $ 0.603414 Najniža cijena $ 0.00110042 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) +2.23% Promjena cijene (7D) +6.30%

MNet Continuum (NUUM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00181246. Tijekom protekla 24 sata, NUUMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00174868 i najviše cijene $ 0.00182802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUUM je $ 0.603414, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110042.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUUM se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i +6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MNet Continuum (NUUM)

Tržišna kapitalizacija $ 240.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M Količina u optjecaju 132.42M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MNet Continuum je $ 240.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUUM je 132.42M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.