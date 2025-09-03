Mist (MIST) Informacije o cijeni (USD)

Mist (MIST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00196159. Tijekom protekla 24 sata, MISTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00192447 i najviše cijene $ 0.00198359, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIST je $ 0.371058, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIST se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i +2.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mist (MIST)

Tržišna kapitalizacija $ 110.55K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M Količina u optjecaju 56.36M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mist je $ 110.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIST je 56.36M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.