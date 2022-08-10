Minted (MTD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Minted (MTD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Minted (MTD) Informacije Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: Launchpad

Rewards: Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022

$MTD is now available for trading on VVS Finance Službena web stranica: https://minted.network/

Minted (MTD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minted (MTD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 232.74M $ 232.74M $ 232.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M Povijesni maksimum: $ 0.640362 $ 0.640362 $ 0.640362 Povijesni minimum: $ 0.00771239 $ 0.00771239 $ 0.00771239 Trenutna cijena: $ 0.01405667 $ 0.01405667 $ 0.01405667 Saznajte više o cijeni Minted (MTD)

Minted (MTD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Minted (MTD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTD tokena, istražite MTD cijenu tokena uživo!

