Minted (MTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0141463 $ 0.0141463 $ 0.0141463 24-satna najniža cijena $ 0.01523412 $ 0.01523412 $ 0.01523412 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0141463$ 0.0141463 $ 0.0141463 24-satna najviša cijena $ 0.01523412$ 0.01523412 $ 0.01523412 Najviša cijena ikada $ 0.640362$ 0.640362 $ 0.640362 Najniža cijena $ 0.00771239$ 0.00771239 $ 0.00771239 Promjena cijene (1H) +0.48% Promjena cijene (1D) -4.84% Promjena cijene (7D) +34.78% Promjena cijene (7D) +34.78%

Minted (MTD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01448969. Tijekom protekla 24 sata, MTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0141463 i najviše cijene $ 0.01523412, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTD je $ 0.640362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00771239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTD se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -4.84% u posljednjih 24 sata i +34.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minted (MTD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.49M$ 14.49M $ 14.49M Količina u optjecaju 232.74M 232.74M 232.74M Ukupna količina 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211 999,999,988.9564211

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minted je $ 3.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTD je 232.74M, s ukupnom količinom od 999999988.9564211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.49M.