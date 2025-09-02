Više o MTD

MTD Informacije o cijeni

MTD Službena web stranica

MTD Tokenomija

MTD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Minted Logotip

Minted Cijena (MTD)

Neuvršten

1 MTD u USD cijena uživo:

$0.01448969
$0.01448969$0.01448969
-4.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Minted (MTD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:22 (UTC+8)

Minted (MTD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0141463
$ 0.0141463$ 0.0141463
24-satna najniža cijena
$ 0.01523412
$ 0.01523412$ 0.01523412
24-satna najviša cijena

$ 0.0141463
$ 0.0141463$ 0.0141463

$ 0.01523412
$ 0.01523412$ 0.01523412

$ 0.640362
$ 0.640362$ 0.640362

$ 0.00771239
$ 0.00771239$ 0.00771239

+0.48%

-4.84%

+34.78%

+34.78%

Minted (MTD) cijena u stvarnom vremenu je $0.01448969. Tijekom protekla 24 sata, MTDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0141463 i najviše cijene $ 0.01523412, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTD je $ 0.640362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00771239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTD se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -4.84% u posljednjih 24 sata i +34.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minted (MTD)

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

--
----

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

232.74M
232.74M 232.74M

999,999,988.9564211
999,999,988.9564211 999,999,988.9564211

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minted je $ 3.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTD je 232.74M, s ukupnom količinom od 999999988.9564211. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.49M.

Minted (MTD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Minted u USD iznosila je $ -0.00073771167347858.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Minted u USD iznosila je $ +0.0069050284.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Minted u USD iznosila je $ +0.0116034944.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Minted u USD iznosila je $ +0.003538503550765198.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00073771167347858-4.84%
30 dana$ +0.0069050284+47.65%
60 dana$ +0.0116034944+80.08%
90 dana$ +0.003538503550765198+32.31%

Što je Minted (MTD)

Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: 1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. 2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. 3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. 4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: - Launchpad - Rewards: 1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime 2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf - Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022 - $MTD is now available for trading on VVS Finance

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Minted (MTD)

Službena web-stranica

Minted Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Minted (MTD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Minted (MTD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Minted.

Provjerite Minted predviđanje cijene sada!

MTD u lokalnim valutama

Minted (MTD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minted (MTD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minted (MTD)

Koliko Minted (MTD) vrijedi danas?
Cijena MTD uživo u USD je 0.01448969 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTD u USD?
Trenutačna cijena MTD u USD je $ 0.01448969. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Minted?
Tržišna kapitalizacija za MTD je $ 3.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTD?
Količina u optjecaju za MTD je 232.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTD?
MTD je postigao ATH cijenu od 0.640362 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTD?
MTD je vidio ATL cijenu od 0.00771239 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTD?
24-satni obujam trgovanja za MTD je -- USD.
Hoće li MTD još narasti ove godine?
MTD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:22 (UTC+8)

Minted (MTD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.