Midas mHYPER Cijena danas

Trenutačna cijena Midas mHYPER (MHYPER) danas je $ 1.055, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MHYPER u USD je $ 1.055 po MHYPER.

Midas mHYPER trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 117,193,149, s količinom u optjecaju od 111.04M MHYPER. Tijekom posljednja 24 sata, MHYPER trgovao je između $ 1.055 (niska) i $ 1.055 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.055, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.024.

U kratkoročnim performansama, MHYPER se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Midas mHYPER (MHYPER)

Tržišna kapitalizacija $ 117.19M$ 117.19M $ 117.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.19M$ 117.19M $ 117.19M Količina u optjecaju 111.04M 111.04M 111.04M Ukupna količina 111,040,046.2925758 111,040,046.2925758 111,040,046.2925758

Trenutačna tržišna kapitalizacija Midas mHYPER je $ 117.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MHYPER je 111.04M, s ukupnom količinom od 111040046.2925758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.19M.