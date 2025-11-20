Midas mAPOLLO Cijena danas

Trenutačna cijena Midas mAPOLLO (MAPOLLO) danas je $ 1.048, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MAPOLLO u USD je $ 1.048 po MAPOLLO.

Midas mAPOLLO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,752,993, s količinom u optjecaju od 13.12M MAPOLLO. Tijekom posljednja 24 sata, MAPOLLO trgovao je između $ 1.048 (niska) i $ 1.048 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.048, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.019.

U kratkoročnim performansama, MAPOLLO se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.75M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.75M Količina u optjecaju 13.12M Ukupna količina 13,121,071.64332292

