Measurable Data (MDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02467993 24-satna najviša cijena $ 0.02594303 Najviša cijena ikada $ 0.168053 Najniža cijena $ 0.00173261 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) -2.11%

Measurable Data (MDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02558217. Tijekom protekla 24 sata, MDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02467993 i najviše cijene $ 0.02594303, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDT je $ 0.168053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00173261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDT se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Measurable Data (MDT)

Tržišna kapitalizacija $ 15.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.58M Količina u optjecaju 606.32M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Measurable Data je $ 15.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDT je 606.32M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.58M.