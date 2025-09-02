Više o MDT

Measurable Data Logotip

Measurable Data Cijena (MDT)

Neuvršten

1 MDT u USD cijena uživo:

$0.02558278
-1.50%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Measurable Data (MDT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:47 (UTC+8)

Measurable Data (MDT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02467993
24-satna najniža cijena
$ 0.02594303
24-satna najviša cijena

$ 0.02467993
$ 0.02594303
$ 0.168053
$ 0.00173261
+0.40%

-1.22%

-2.11%

-2.11%

Measurable Data (MDT) cijena u stvarnom vremenu je $0.02558217. Tijekom protekla 24 sata, MDTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02467993 i najviše cijene $ 0.02594303, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MDT je $ 0.168053, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00173261.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MDT se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i -2.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Measurable Data (MDT)

$ 15.51M
--
$ 25.58M
606.32M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Measurable Data je $ 15.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MDT je 606.32M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.58M.

Measurable Data (MDT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Measurable Data u USD iznosila je $ -0.00031778328772771.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Measurable Data u USD iznosila je $ -0.0038681417.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Measurable Data u USD iznosila je $ +0.0236807214.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Measurable Data u USD iznosila je $ -0.001649783514424534.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00031778328772771-1.22%
30 dana$ -0.0038681417-15.12%
60 dana$ +0.0236807214+92.57%
90 dana$ -0.001649783514424534-6.05%

Što je Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

Resurs Measurable Data (MDT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Measurable Data Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Measurable Data (MDT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Measurable Data (MDT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Measurable Data.

Provjerite Measurable Data predviđanje cijene sada!

MDT u lokalnim valutama

Measurable Data (MDT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Measurable Data (MDT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MDT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Measurable Data (MDT)

Koliko Measurable Data (MDT) vrijedi danas?
Cijena MDT uživo u USD je 0.02558217 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MDT u USD?
Trenutačna cijena MDT u USD je $ 0.02558217. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Measurable Data?
Tržišna kapitalizacija za MDT je $ 15.51M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MDT?
Količina u optjecaju za MDT je 606.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MDT?
MDT je postigao ATH cijenu od 0.168053 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MDT?
MDT je vidio ATL cijenu od 0.00173261 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MDT?
24-satni obujam trgovanja za MDT je -- USD.
Hoće li MDT još narasti ove godine?
MDT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MDT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:47 (UTC+8)

Measurable Data (MDT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

