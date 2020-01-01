Measurable Data (MDT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Measurable Data (MDT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Measurable Data (MDT) Informacije Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data. Službena web stranica: https://mdt.io Bijela knjiga: https://www.mdt.co/cn/docs/whitepaper_CN.pdf Kupi MDT odmah!

Measurable Data (MDT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Measurable Data (MDT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 606.32M $ 606.32M $ 606.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.87M $ 23.87M $ 23.87M Povijesni maksimum: $ 0.168053 $ 0.168053 $ 0.168053 Povijesni minimum: $ 0.00173261 $ 0.00173261 $ 0.00173261 Trenutna cijena: $ 0.02385927 $ 0.02385927 $ 0.02385927 Saznajte više o cijeni Measurable Data (MDT)

Measurable Data (MDT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Measurable Data (MDT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MDT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MDT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MDT tokena, istražite MDT cijenu tokena uživo!

MDT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MDT? Naša MDT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MDT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!