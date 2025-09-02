MBC Cijena (MBC)
+0.06%
-1.36%
-26.50%
-26.50%
MBC (MBC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104152. Tijekom protekla 24 sata, MBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103335 i najviše cijene $ 0.00106969, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBC je $ 0.070651, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103335.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBC se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i -26.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija MBC je $ 312.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBC je 300.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.46K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MBC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MBC u USD iznosila je $ -0.0007219558.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MBC u USD iznosila je $ -0.0009292679.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MBC u USD iznosila je $ -0.009677957554728718.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-1.36%
|30 dana
|$ -0.0007219558
|-69.31%
|60 dana
|$ -0.0009292679
|-89.22%
|90 dana
|$ -0.009677957554728718
|-90.28%
**Miners.Club Project Description** Miners.Club, founded in August 2024, is a decentralized mining platform dedicated to democratizing access to global computing power. By leveraging hashrate tokenization, Miners.Club offers computing power products and services to both individual miners and institutional investors, removing the technical barriers typically associated with traditional mining. The platform enables seamless participation in mining activities through a decentralized marketplace, providing users with a fair, transparent, and efficient mining environment. At the core of Miners.Club’s mission is the principle of “computing power equality.” The platform aims to ensure that all participants, regardless of scale or background, can share in the value generated by computing power. By fostering an inclusive and collaborative mining ecosystem, Miners.Club promotes trust and transparency while maximizing the utility of tokenized computing resources. A key component of Miners.Club is *MinerBase*, Europe’s largest self-operated Bitcoin mining facility. Established in 2013, MinerBase has secured over $300 million in investments and operates more than 40,000 advanced Bitcoin mining machines. The facility employs cutting-edge computing power routing and optimization technologies to maintain stable and efficient mining operations. This infrastructure ensures consistent returns for miners while upholding high standards of transparency and operational efficiency. Miners.Club envisions a future where computing power is as critical as traditional energy resources. The platform advocates for the financialization and decentralization of the mining industry, making mining accessible to a broader audience. This vision is facilitated through the integration of decentralized computing power tokens and the platform’s governance token, **$MBC**. Miners.Club continues to evolve its offerings, with ongoing product development and platform updates designed to enhance user experience and expand the accessibility of mining to a global audience.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
