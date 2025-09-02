MBC (MBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103335 $ 0.00103335 $ 0.00103335 24-satna najniža cijena $ 0.00106969 $ 0.00106969 $ 0.00106969 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00103335$ 0.00103335 $ 0.00103335 24-satna najviša cijena $ 0.00106969$ 0.00106969 $ 0.00106969 Najviša cijena ikada $ 0.070651$ 0.070651 $ 0.070651 Najniža cijena $ 0.00103335$ 0.00103335 $ 0.00103335 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) -1.36% Promjena cijene (7D) -26.50% Promjena cijene (7D) -26.50%

MBC (MBC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00104152. Tijekom protekla 24 sata, MBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103335 i najviše cijene $ 0.00106969, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MBC je $ 0.070651, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103335.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MBC se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i -26.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MBC (MBC)

Tržišna kapitalizacija $ 312.46K$ 312.46K $ 312.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312.46K$ 312.46K $ 312.46K Količina u optjecaju 300.00M 300.00M 300.00M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MBC je $ 312.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MBC je 300.00M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312.46K.