Maya (MAYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004704 $ 0.00004704 $ 0.00004704 24-satna najniža cijena $ 0.00004957 $ 0.00004957 $ 0.00004957 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004704$ 0.00004704 $ 0.00004704 24-satna najviša cijena $ 0.00004957$ 0.00004957 $ 0.00004957 Najviša cijena ikada $ 0.03580402$ 0.03580402 $ 0.03580402 Najniža cijena $ 0.00002258$ 0.00002258 $ 0.00002258 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) +1.53% Promjena cijene (7D) +13.62% Promjena cijene (7D) +13.62%

Maya (MAYA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004899. Tijekom protekla 24 sata, MAYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004704 i najviše cijene $ 0.00004957, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAYA je $ 0.03580402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002258.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAYA se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +1.53% u posljednjih 24 sata i +13.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maya (MAYA)

Tržišna kapitalizacija $ 48.89K$ 48.89K $ 48.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 48.89K$ 48.89K $ 48.89K Količina u optjecaju 998.00M 998.00M 998.00M Ukupna količina 997,998,779.723107 997,998,779.723107 997,998,779.723107

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maya je $ 48.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAYA je 998.00M, s ukupnom količinom od 997998779.723107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.89K.