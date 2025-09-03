Više o MAYA

Maya Logotip

Maya Cijena (MAYA)

Neuvršten

1 MAYA u USD cijena uživo:

--
----
+1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Maya (MAYA)
Maya (MAYA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00004704
24-satna najniža cijena
$ 0.00004957
24-satna najviša cijena

$ 0.00004704
$ 0.00004957
$ 0.03580402
$ 0.00002258
+0.69%

+1.53%

+13.62%

+13.62%

Maya (MAYA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004899. Tijekom protekla 24 sata, MAYAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004704 i najviše cijene $ 0.00004957, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAYA je $ 0.03580402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002258.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAYA se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +1.53% u posljednjih 24 sata i +13.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maya (MAYA)

$ 48.89K
--
$ 48.89K
998.00M
997,998,779.723107
Trenutačna tržišna kapitalizacija Maya je $ 48.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAYA je 998.00M, s ukupnom količinom od 997998779.723107. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 48.89K.

Maya (MAYA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Maya u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Maya u USD iznosila je $ +0.0000170799.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Maya u USD iznosila je $ +0.0000154968.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Maya u USD iznosila je $ +0.000013718309429419624.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.53%
30 dana$ +0.0000170799+34.86%
60 dana$ +0.0000154968+31.63%
90 dana$ +0.000013718309429419624+38.89%

Što je Maya (MAYA)

Maya brings holiday cheer to all, looking adorable in her Santa hat. Maya brings holiday cheer to all, looking absolutely adorable in her festive Santa hat. Her cheerful spirit lights up every room, spreading warmth and joy to everyone she meets. With a big smile on her face and twinkling eyes, she’s the perfect embodiment of the holiday season. Her joy is contagious, reminding us all of the magic and happiness this time of year brings.

Resurs Maya (MAYA)

Službena web-stranica

Maya Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Maya (MAYA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Maya (MAYA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Maya.

Provjerite Maya predviđanje cijene sada!

MAYA u lokalnim valutama

Maya (MAYA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Maya (MAYA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAYA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Maya (MAYA)

Koliko Maya (MAYA) vrijedi danas?
Cijena MAYA uživo u USD je 0.00004899 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAYA u USD?
Trenutačna cijena MAYA u USD je $ 0.00004899. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Maya?
Tržišna kapitalizacija za MAYA je $ 48.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAYA?
Količina u optjecaju za MAYA je 998.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAYA?
MAYA je postigao ATH cijenu od 0.03580402 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAYA?
MAYA je vidio ATL cijenu od 0.00002258 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAYA?
24-satni obujam trgovanja za MAYA je -- USD.
Hoće li MAYA još narasti ove godine?
MAYA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAYA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Maya (MAYA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.