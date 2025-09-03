Maxwell (MAXWELL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.01% Promjena cijene (1D) +1.43% Promjena cijene (7D) +4.46% Promjena cijene (7D) +4.46%

Maxwell (MAXWELL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAXWELLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAXWELL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAXWELL se promijenio za +1.01% u posljednjih sat vremena, +1.43% u posljednjih 24 sata i +4.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maxwell (MAXWELL)

Tržišna kapitalizacija $ 28.09K$ 28.09K $ 28.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.51K$ 29.51K $ 29.51K Količina u optjecaju 951.64M 951.64M 951.64M Ukupna količina 999,727,693.054513 999,727,693.054513 999,727,693.054513

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maxwell je $ 28.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAXWELL je 951.64M, s ukupnom količinom od 999727693.054513. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.51K.