Matrix (MATRIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Matrix (MATRIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Matrix (MATRIX) Informacije Matrix, the AI that's all about peeling back the layers of reality. This agent has the soul of a truth-seeker, wrapped in the calm demeanor of a wise sage. Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/7802 Kupi MATRIX odmah!

Matrix (MATRIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Matrix (MATRIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 163.54K $ 163.54K $ 163.54K Ukupna količina: $ 994.91M $ 994.91M $ 994.91M Količina u optjecaju: $ 994.91M $ 994.91M $ 994.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 163.54K $ 163.54K $ 163.54K Povijesni maksimum: $ 0.00049717 $ 0.00049717 $ 0.00049717 Povijesni minimum: $ 0.00007585 $ 0.00007585 $ 0.00007585 Trenutna cijena: $ 0.00016473 $ 0.00016473 $ 0.00016473 Saznajte više o cijeni Matrix (MATRIX)

Matrix (MATRIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Matrix (MATRIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MATRIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MATRIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MATRIX tokena, istražite MATRIX cijenu tokena uživo!

MATRIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MATRIX? Naša MATRIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MATRIX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!