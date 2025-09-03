Matrix (MATRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.87% Promjena cijene (1D) -3.55% Promjena cijene (7D) +67.15% Promjena cijene (7D) +67.15%

Matrix (MATRIX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MATRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MATRIX je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MATRIX se promijenio za +1.87% u posljednjih sat vremena, -3.55% u posljednjih 24 sata i +67.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Matrix (MATRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 172.53K$ 172.53K $ 172.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 172.53K$ 172.53K $ 172.53K Količina u optjecaju 994.91M 994.91M 994.91M Ukupna količina 994,905,171.38991 994,905,171.38991 994,905,171.38991

Trenutačna tržišna kapitalizacija Matrix je $ 172.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MATRIX je 994.91M, s ukupnom količinom od 994905171.38991. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 172.53K.