Maple (MPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.225863 $ 0.225863 $ 0.225863 24-satna najniža cijena $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.225863$ 0.225863 $ 0.225863 24-satna najviša cijena $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Najviša cijena ikada $ 68.2$ 68.2 $ 68.2 Najniža cijena $ 0.225863$ 0.225863 $ 0.225863 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -1.54% Promjena cijene (7D) -5.93% Promjena cijene (7D) -5.93%

Maple (MPL) cijena u stvarnom vremenu je $1.013. Tijekom protekla 24 sata, MPLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.225863 i najviše cijene $ 1.15, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPL je $ 68.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.225863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPL se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -1.54% u posljednjih 24 sata i -5.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maple (MPL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M Količina u optjecaju 1.75M 1.75M 1.75M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maple je $ 1.77M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPL je 1.75M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.13M.