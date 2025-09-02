Magic Square (SQR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00503744 24-satna najviša cijena $ 0.00739658 Najviša cijena ikada $ 0.775708 Najniža cijena $ 0.00503744 Promjena cijene (1H) -0.44% Promjena cijene (1D) -17.40% Promjena cijene (7D) -6.55%

Magic Square (SQR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00517476. Tijekom protekla 24 sata, SQRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00503744 i najviše cijene $ 0.00739658, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SQR je $ 0.775708, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00503744.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SQR se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -17.40% u posljednjih 24 sata i -6.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Magic Square (SQR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.47M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.17M Količina u optjecaju 284.10M Ukupna količina 999,897,745.9331104

Trenutačna tržišna kapitalizacija Magic Square je $ 1.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SQR je 284.10M, s ukupnom količinom od 999897745.9331104. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.17M.