Mackerel (MACKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.50171$ 0.50171 $ 0.50171 Najniža cijena $ 0.01255621$ 0.01255621 $ 0.01255621 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.27% Promjena cijene (7D) -3.27%

Mackerel (MACKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03209003. Tijekom protekla 24 sata, MACKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MACKE je $ 0.50171, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01255621.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MACKE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mackerel (MACKE)

Tržišna kapitalizacija $ 53.76K$ 53.76K $ 53.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 82.74K$ 82.74K $ 82.74K Količina u optjecaju 1.68M 1.68M 1.68M Ukupna količina 2,578,369.753754444 2,578,369.753754444 2,578,369.753754444

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mackerel je $ 53.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MACKE je 1.68M, s ukupnom količinom od 2578369.753754444. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.74K.