LockTrip (LOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.075411 $ 0.075411 $ 0.075411 24-satna najniža cijena $ 0.075418 $ 0.075418 $ 0.075418 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.075411$ 0.075411 $ 0.075411 24-satna najviša cijena $ 0.075418$ 0.075418 $ 0.075418 Najviša cijena ikada $ 11.34$ 11.34 $ 11.34 Najniža cijena $ 0.00341704$ 0.00341704 $ 0.00341704 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -2.89% Promjena cijene (7D) -2.89%

LockTrip (LOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.075416. Tijekom protekla 24 sata, LOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.075411 i najviše cijene $ 0.075418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOC je $ 11.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00341704.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LockTrip (LOC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 16.51M 16.51M 16.51M Ukupna količina 18,585,933.0 18,585,933.0 18,585,933.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LockTrip je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOC je 16.51M, s ukupnom količinom od 18585933.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.