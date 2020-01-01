LiquidLayer (LILA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LiquidLayer (LILA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LiquidLayer (LILA) Informacije LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Službena web stranica: https://www.liquidlayer.network Bijela knjiga: https://docs.liquidlayer.network/ Kupi LILA odmah!

LiquidLayer (LILA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LiquidLayer (LILA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.64K $ 43.64K $ 43.64K Ukupna količina: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Količina u optjecaju: $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.86K $ 55.86K $ 55.86K Povijesni maksimum: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Povijesni minimum: $ 0.00118103 $ 0.00118103 $ 0.00118103 Trenutna cijena: $ 0.00698244 $ 0.00698244 $ 0.00698244 Saznajte više o cijeni LiquidLayer (LILA)

LiquidLayer (LILA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LiquidLayer (LILA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LILA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LILA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LILA tokena, istražite LILA cijenu tokena uživo!

LILA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LILA? Naša LILA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LILA predviđanje cijene tokena odmah!

