LiquidLayer (LILA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Najniža cijena $ 0.00118103$ 0.00118103 $ 0.00118103 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -8.01% Promjena cijene (7D) -8.01%

LiquidLayer (LILA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00723522. Tijekom protekla 24 sata, LILAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LILA je $ 1.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00118103.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LILA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LiquidLayer (LILA)

Tržišna kapitalizacija $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 57.88K$ 57.88K $ 57.88K Količina u optjecaju 6.25M 6.25M 6.25M Ukupna količina 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LiquidLayer je $ 45.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LILA je 6.25M, s ukupnom količinom od 8000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 57.88K.