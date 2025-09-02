Linear (LINA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.298899$ 0.298899 $ 0.298899 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -2.07% Promjena cijene (7D) -2.07%

Linear (LINA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LINAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LINA je $ 0.298899, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LINA se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Linear (LINA)

Tržišna kapitalizacija $ 296.57K$ 296.57K $ 296.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 296.67K$ 296.67K $ 296.67K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Linear je $ 296.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LINA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 296.67K.