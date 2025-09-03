LEPER (LEPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00445839$ 0.00445839 $ 0.00445839 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) +2.85% Promjena cijene (7D) +1.04% Promjena cijene (7D) +1.04%

LEPER (LEPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEPER je $ 0.00445839, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEPER se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +2.85% u posljednjih 24 sata i +1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEPER (LEPER)

Tržišna kapitalizacija $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.66K$ 27.66K $ 27.66K Količina u optjecaju 891.95M 891.95M 891.95M Ukupna količina 891,953,446.064545 891,953,446.064545 891,953,446.064545

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEPER je $ 27.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEPER je 891.95M, s ukupnom količinom od 891953446.064545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.66K.