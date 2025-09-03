Više o LEPER

LEPER Logotip

LEPER Cijena (LEPER)

Neuvršten

1 LEPER u USD cijena uživo:

+2.70%1D
Grafikon aktualnih cijena LEPER (LEPER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:13:57 (UTC+8)

LEPER (LEPER) Informacije o cijeni (USD)

LEPER (LEPER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEPER je $ 0.00445839, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEPER se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, +2.85% u posljednjih 24 sata i +1.04% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu LEPER (LEPER)

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEPER je $ 27.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEPER je 891.95M, s ukupnom količinom od 891953446.064545. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.66K.

LEPER (LEPER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LEPER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LEPER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LEPER u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LEPER u USD iznosila je $ 0.

Što je LEPER (LEPER)

$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

LEPER Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LEPER (LEPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LEPER (LEPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LEPER.

Provjerite LEPER predviđanje cijene sada!

LEPER u lokalnim valutama

LEPER (LEPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LEPER (LEPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LEPER (LEPER)

Koliko LEPER (LEPER) vrijedi danas?
Cijena LEPER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEPER u USD?
Trenutačna cijena LEPER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LEPER?
Tržišna kapitalizacija za LEPER je $ 27.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEPER?
Količina u optjecaju za LEPER je 891.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEPER?
LEPER je postigao ATH cijenu od 0.00445839 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEPER?
LEPER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEPER?
24-satni obujam trgovanja za LEPER je -- USD.
Hoće li LEPER još narasti ove godine?
LEPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:13:57 (UTC+8)

