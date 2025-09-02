ktoshi (KTOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -1.18% Promjena cijene (7D) +5.14% Promjena cijene (7D) +5.14%

ktoshi (KTOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KTOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KTOSHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KTOSHI se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -1.18% u posljednjih 24 sata i +5.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ktoshi (KTOSHI)

Tržišna kapitalizacija $ 387.48K$ 387.48K $ 387.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Količina u optjecaju 7.04T 7.04T 7.04T Ukupna količina 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ktoshi je $ 387.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KTOSHI je 7.04T, s ukupnom količinom od 21000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.