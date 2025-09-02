Više o KTOSHI

KTOSHI Informacije o cijeni

KTOSHI Službena web stranica

KTOSHI Tokenomija

KTOSHI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ktoshi Logotip

ktoshi Cijena (KTOSHI)

Neuvršten

1 KTOSHI u USD cijena uživo:

--
----
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ktoshi (KTOSHI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:33 (UTC+8)

ktoshi (KTOSHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-1.18%

+5.14%

+5.14%

ktoshi (KTOSHI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KTOSHItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KTOSHI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KTOSHI se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -1.18% u posljednjih 24 sata i +5.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ktoshi (KTOSHI)

$ 387.48K
$ 387.48K$ 387.48K

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

7.04T
7.04T 7.04T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ktoshi je $ 387.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KTOSHI je 7.04T, s ukupnom količinom od 21000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16M.

ktoshi (KTOSHI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ktoshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ktoshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ktoshi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ktoshi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.18%
30 dana$ 0+5.04%
60 dana$ 0+16.26%
90 dana$ 0--

Što je ktoshi (KTOSHI)

Ktoshi is a community-driven meme token inspired by The pseudonymous creator of Bitcoin, Satoshi Nakamoto & the Kadena blockchain. Launched in Aug 2024, the project aims to embrace the lighthearted Camaraderie and humorous side of cryptocurrency by creating a token centered around internet culture and community engagement. Rather than focusing on complex use cases or utility, ktoshi is built around the idea of shared fun and cultural relevance.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ktoshi (KTOSHI)

Službena web-stranica

ktoshi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ktoshi (KTOSHI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ktoshi (KTOSHI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ktoshi.

Provjerite ktoshi predviđanje cijene sada!

KTOSHI u lokalnim valutama

ktoshi (KTOSHI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ktoshi (KTOSHI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KTOSHI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ktoshi (KTOSHI)

Koliko ktoshi (KTOSHI) vrijedi danas?
Cijena KTOSHI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KTOSHI u USD?
Trenutačna cijena KTOSHI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ktoshi?
Tržišna kapitalizacija za KTOSHI je $ 387.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KTOSHI?
Količina u optjecaju za KTOSHI je 7.04T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KTOSHI?
KTOSHI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KTOSHI?
KTOSHI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KTOSHI?
24-satni obujam trgovanja za KTOSHI je -- USD.
Hoće li KTOSHI još narasti ove godine?
KTOSHI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KTOSHI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:27:33 (UTC+8)

ktoshi (KTOSHI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.